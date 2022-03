Siccità: ancora poca pioggia, più caldo dopo il 20 marzo

(ANSA) - TORINO, 14 MAR - Nessuna inversione di tendenza nel quadro meteorologico in Piemonte. Dopo tre mesi di siccità le deboli perturbazioni di questi giorni portano poca pioggia e solo qualche centimetro di neve in montagna, a parte piccole aree con precipitazioni un po' più intense. Fino a domani mattina - sono le previsioni di Smi (Società meteorologica italiana) - pioviggine tra Torinese, Valle d'Aosta e nord Piemonte, con quota neve a 1.300-1.600 metri di altitudine. Poi due giorni senza precipitazioni, venerdì il ritorno di qualche nuvola ma Smi prevede solo "piovaschi o pioviggini sui settori prealpini piemontesi e della bassa Valle d'Aosta; in serata qualche pioggia in accentuazione sui settori montani piemontesi e della Valle d'Aosta con quota neve sui 1500 metri".

La settimana prossima prevarranno le schiarite con temperature massime oltre i 15 gradi. (ANSA).