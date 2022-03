Sbalzata da giostra muore 15enne, sopralluogo magistrato

(ANSA) - NOVARA, 14 MAR - Si è svolto oggi il sopralluogo del pm Paolo Verri al luna park di Galliate (Novara) in cui sabato sera è caduta da una giostra la quindicenne Ludovica Visceglia, morta poi in ospedale per le ferite riportate. Due gli indagati, il proprietario della giostra 'Tagadà' e il figlio 17enne, che sembra stesse manovrando la giostra al momento dell'incidente. Le loro posizioni sono al vaglio della procura di Novara e di quella per i minori di Torino.

Oggi, intanto, è iniziata la smobilitazione del luna park, "Ho firmato l'ordinanza di chiusura. Riteniamo sia un gesto doveroso in rispetto di Ludovica e della sua famiglia. C'è una ragazzina di 15 anni morta. Ci vuole silenzio e rispetto", spiega il sindaco Claudiano Di Caprio.

"C'è un'inchiesta in corso e non posso dire nulla in merito - aggiunge il primo cittadino -. Aspettiamo che la magistratura faccia tutte le verifiche. Tanti sindaci del Novarese mi hanno chiamato per capire e esprimere solidarietà, essendo quello della sicurezza delle attrazioni un problema comune". (ANSA).