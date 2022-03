Pnrr: attrattività borghi, Piemonte sceglie Comune di Elva

(ANSA) - TORINO, 14 MAR - E' Elva il Comune scelto dalla Giunta Regionale sui fondi Pnnr dedicati al recupero dei Borghi.

Sarà dunque uno dei centri più piccoli del Piemonte, con i suoi 87 abitanti censiti, a rilanciare il proprio territorio con i 20 milioni previsti dal piano di recupero. Il dossier sarà trasmesso domani dalla Regione, che lo ha selezionato tra le 18 proposte ricevute "Siamo veramente soddisfatti dell'individuazione di Elva, piccolo borgo montano, a cui daremo la possibilità di rivitalizzazione sociale ed economica oltre al processo di ripopolamento - sottolineano il presidente Alberto Cirio, l'assessore alla Cultura Vittoria Poggio e l'Assessore alla Montagna Fabio Carosso - Il comune, da tempo non sostenuto economicamente, vedrà ora una fase di rigenerazione culturale, turistica ed urbana. I luoghi della cultura e dell'impresa elvesi potranno finalmente avere nuova vita e dar seguito a una nuova economia locale circolare e della tradizione".

Il progetto prevede la nascita di un'appendice dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e di un Centro Studi di Apicoltura in collaborazione con l'Università di Torino, una scuola di Pastorizia, l'Osservatorio astronomico 'Lhi trèes sitors', il 'Centro Saperi tradizionali delle produzioni alpine', la Foresteria Alpina, un museo immersivo dedicato ad Hans Clemer e a scrittori elvesi e una scuola per 'Riabitare le Alpi' realizzata con il Politecnico di Torino.

Sono previsti anche interventi di riqualificazione dei percorsi naturalistici, con il recupero di tradizioni antiche come la coltivazione delle erbe officinali da cui nasce ad esempio il Genepy. (ANSA).