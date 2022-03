Covid: Cassazione, locale negazionista 'non ha commesso reato'

(ANSA) - TORINO, 14 MAR - Non ha commesso il reato di 'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità' la titolare della Torteria di Chivasso (Torino) che durante l'emergenza Covid si rifiutava di chiudere l'esercizio commerciale. E' quanto si legge nella sentenza con cui la Cassazione ha annullato, senza rinvio, la conferma del sequestro preventivo da parte del tribunale del riesame di Torino.

Secondo la Suprema Corte il fatto non è previsto dalla legge come reato con riferimento all'articolo 650 del codice penale.

