Carceri: processo Vallette, abbreviato per ex direttore

(ANSA) - TORINO, 14 MAR - Potrebbe scegliere il rito abbreviato Domenico Minervini, ex direttore del carcere delle Vallette, chiamato in causa insieme ad altre venti persone nell'inchiesta sui presunti casi di maltrattamenti e angherie ai danni di detenuti. Lo si è appreso oggi a margine della ripresa dell'udienza preliminare, che è stata aggiornata al 21 marzo.

Oggi, accogliendo la richiesta di una parte offesa, il gup Maria Francesca Abenavoli ha formalizzato la citazione del Ministero della Giustizia come responsabile civile.

Gli episodi contestati risalgono agli anni fra il 2017 e il 2019 e vedono come vittime alcuni reclusi per vicende di violenza sessuale. La procura procede anche per il reato di tortura. La maggior parte degli imputati sono agenti di polizia penitenziaria. A Minervini sono contestate condotte riconducibili all'omessa denuncia. (ANSA).