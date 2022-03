Tradizioni: Bannio festeggia i 400 anni del suo esercito

(ANSA) - DOMODOSSOLA, 13 MAR - Un anno di eventi per festeggiare i 400 anni della Milizia tradizionale di Bannio, in valle Anzasca, alto Piemonte. E' stato presentato ieri a Bannio Anzino, piccolo paese della valle del Monte Rosa, il calendario per i festeggiamenti della Milizia.

La Valle Anzasca era stata per lungo tempo sotto controllo militare: le Milizie delle Terre, istituite in Val d'Ossola durante il primo quarto del XVII secolo dal governatore spagnolo di Milano in guerra contro il Duca di Savoia, dovevano vigilare su un territorio ricco di giacimenti d'oro.

La Milizia ha sempre caratterizzato la storia di Bannio anche dopo aver cessato il ruolo di difesa del territorio, diventando col tempo un motivo di attrazione turistica protagonista di molti appuntamenti estivi.

il programma dei festeggiamenti prevede celebrazioni sacre, cerimoniali, incontri culturali, raduni di gruppi storici, convegni e giornate studio, la pubblicazione di un libro commemorativo, un concorso interbandistico, visite guidate, itinerari ed escursioni, una mostra fotografica, concerti ma anche il pellegrinaggio a Roma, ad ottobre, dove sarà ricevuta in generale da Papa Francesco, che incoronerà l'effige della Beata Vergine con il servizio d'onore della Milizia. (ANSA).