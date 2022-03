Juve: Vlahovic "vittoria da grande, ma mercoledì gara speciale"

(ANSA) - TORINO, 13 MAR - "Vittoria importante e da grande squadra, ma adesso subito con la testa alla Champions perché ci aspetta una grande battaglia": Dusan Vlahovic festeggia sui social il successo della Juventus a Marassi contro la Sampdoria per 3-1, anche se adesso la concentrazione deve andare inevitabilmente al prossimo impegno. "Grande partita alle spalle e ce ne sarà una speciale mercoledì, non vedo l'ora che arrivi" scrive su Instagram Matthijs De Ligt in vista del ritorno degli ottavi di finale contro il Villarreal. Intanto, i bianconeri continuano a vincere in campionato e per Danilo è stata una serata molto particolare: "Vestire questa maglia per 100 partite è motivo di grande orgoglio per me e un grande traguardo: farlo con una vittoria è ancora meglio! Forza Juve, Fino alla Fine" il pensiero del difensore brasiliano. "Attitudine e voglia di risultato" si legge sul profilo di Leonardo Bonucci, ancora fermo ai box, mentre Wojciech Szczęsny celebra il rigore parato: "E' sempre una bella sensazione". Paulo Dybala e Federico Chiesa, entrambi infortunati, hanno messo diversi cuori bianconeri nelle proprie storie Instagram per mostrare vicinanza alla squadra e festeggiare tre punti pesantissimi. (ANSA).