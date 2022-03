Dodicenne cade da palazzina a Verbania, grave

(ANSA) - TORINO, 13 MAR - Un dodicenne è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale infantile Regina Margherita a Torino dopo essere precipitato da una palazzina a Verbania. Il ragazzo è stato portato nel capoluogo piemontese dal 118.

Secondo le prime notizie sarebbe caduto dal quarto piano.

Il dodicenne ha riportato numerose fratture agli arti inferiori e al bacino. E' stato sottoposto a un intervento chirurgico per stabilizzare le più critiche, poi è stato ricoverato in rianimazione. La prognosi non è stata ancora sciolta. (ANSA).