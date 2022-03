Vino: Hic et Nunc ottiene certificazione Great place to work

(ANSA) - TORINO, 12 MAR - La cantina Hic et Nunc (in latino qui e ora) di Vignale Monferrato (Alessandria) ha ottenuto il riconoscimento di azienda Great Place To Work© Certified, conferito dall'omonima azienda internazionale che dal 1991 premia "le realtà più attente alla cultura dell'ambiente di lavoro e alla gestione del personale".

Hic et Nunc, di proprietà di Massimo Rosolen e Valentina Pascarella, coppia di imprenditori bergamaschi, conta 20 dipendenti ed è impegnata nella promozione delle uve autoctone del territorio.

"Ci contraddistingue l'integrazione tra tradizione e innovazione - spiega Valentina Pascarella - Tradizione, nel rispetto del territorio, nella coltivazione di vigneti storici.

Innovazione, nei processi organizzativi e nella architettura 'trasparente' della Cantina, il tutto nel profondo rispetto dell'ambiente. Inoltre, fanno parte del team persone di diverse età e genere, accomunate da professionalità, entusiasmo e passione".

"Lavorare in Hic et Nunc significa vivere in prima persona un territorio di grande tradizione e bellezza, in un contesto moderno e funzionale - commenta Massimo Rosolen - Il senso di appartenenza, la passione e la professionalità si affiancano ad un forte senso di team". (ANSA).