Ucraina: Tuttosport aiuta i bambini del Regina Margherita

(ANSA) - TORINO, 12 MAR - Prende il via oggi la raccolta fondi di Tuttosport per aiutare i tredici bambini ucraini malati di tumore, e le loro mamme, che da una settimana sono ricoverati all'Ospedale infantile Regina Margherita di Torino grazie a una missione umanitaria della Regione Piemonte.

"Non hanno nulla in tasca: nulla. Non hanno più le abitazioni: sotto le bombe e i missili russi. Hanno il cancro. E hanno padri e mariti sotto i bombardamenti, rimasti in Ucraina per scelta e per forza, come da leggi in tempo di guerra - si legge sul quotidiano sportivo torinese a proposito di questi bambini -. Hanno la speranza. Hanno noi. Non lasciamoli soli.

Aiutiamo ad aiutarli il Regina Margherita e l'Ugi, associazione umanitaria da oltre 40 anni al fianco dell'ospedale per dare accoglienza, assistenza e ospitalità alle famiglie in difficoltà, più bisognose, delle bambine e dei bambini malati di tumore".

Nei prossimi giorni il quotidiano aggiornerà i lettori sulle condizioni dei bambini con servizi giornalistici sull'edizione cartacea e web. Per aderire alla raccolta fondi, versamenti a UGI - Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini Odv; Iban IT71 P0200801107 000000 831009; causale: Curare il tumore, curare le ferite della guerra. (ANSA).