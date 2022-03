Ucraina: all'asta bottiglie 'Stop war' firmate da artista

(ANSA) - ACQUI TERME, 12 MAR - Vanno all'asta benefica per l'Ucraina jeroboam da tre litri di 958 Santero extra dry, bottiglie con la scritta 'Stop war' disegnata dall'artista acquese Diego Bormida, con simboli e immagini della guerra. Le offerte sono aperte fino alle 20 del 14 marzo esclusivamente sui canali web dell'artista conosciuto a livello internazionale, e noto, tra l'altro, anche per avere firmato le bottiglie per il Grande Fratello Vip .Il ricavato sarà devoluto, grazie all'intermediazione del Comune di Acqui Terme, a organizzazioni e associazioni che operano in aiuto ai rifugiati, in Italia e Ucraina.

"E' arrivata anche un'offerta da un italiano che vive a Hong Kong, per 800 euro - rivela Bormida - Speriamo di salire sempre più e raggiungere una cifra importante, che possa davvero essere di aiuto concreto a chi sta soffrendo". (ANSA).