Ucraina: Alessandria in corteo contro la guerra

(ANSA) - ALESSANDRIA, 12 MAR - Il cuore di Alessandria è tornato a far sentire la propria vicinanza al popolo ucraino. Da piazza Santo Stefano un corteo, aperto dallo striscione 'Stop the war! A fianco del popolo ucraino e del popolo russo contro Putin', si è mosso attraversando il centrale corso Roma.

"Alla guerra non ci si può abituare, la guerra deve essere fermata e noi facciamo appello a tutte le donne e gli uomini della provincia per costruire un grande evento", spiegano gli organizzatori. In piazzetta della Lega, invece, c'è stato un presidio per la Pace accompagnato dalle note di 'Imagine' di John Lennon. "Vostre le guerre, nostri i morti. Negoziare anziché sparare", uno degli slogan. (ANSA).