Maxi sequestro sigarette contrabbando, multa da 3 milioni

(ANSA) - TORINO, 12 MAR - Seicentocinquanta chili di sigarette e oltre dieci chili di tabacco sfuso sono stati sequestrati dai funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli (Adm) in servizio presso l'aeroporto Sandro Pertini di Caselle Torinese, con la collaborazione dei militari della Guardia di Finanza. Le multe ammontano in tutto a oltre tre milioni di euro, pari a 5 euro al grammo, e sono frutto delle attività di controllo condotte nello scalo aeroportuale torinese in transito e in arrivo.

I sequestri di tabacco di contrabbando riguardano molti noti marchi come Japan Tobacco, Marlboro, Camel, L&M, Philip Morris.

L'Adm ha proceduto all'invio dei tabacchi presso il deposito reperti di contrabbando, unico in Italia, per accertare la 'genuinità' dei prodotti sequestrati come dagli accordi di cooperazione tra lo Stato italiano e l'Ufficio Europeo antifrode della Commissione Europea (Olaf). (ANSA).