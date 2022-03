Deboli nevicate dai 500 metri, martedì torna alta pressione

(ANSA) - TORINO, 12 MAR - Molte nuvole sul Piemonte ma per il momento sono isolate e scarse le precipitazioni e confinate a ridosso dell'arco alpino, in particolare nella parte sud-occidentale della regione, con quota neve a 400-500 metri di altitudine. La rete di stazioni meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha registrato qualche centimetro di neve fresca in Valle di Susa, nel Pinerolese e nel Cuneese; nevischio anche in Valsesia e in poche località dell'Ossola.

Da domani pomeriggio le precipitazioni potrebbero essere un po' consistenti, sempre con quota neve a 400-500 metri e "valori moderati" sul sud-ovest del Piemonte.

Nuvole e qualche precipitazione fino a lunedì sera, da martedì l'espansione dell'alta pressione di matrice africana - informa Arpa - riporterà condizioni soleggiate e un "deciso rialzo dello zero termico". (ANSA).