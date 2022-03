Ucraina: un centinaio profughi nel Biellese, ma aumenteranno

(ANSA) - BIELLA, 11 MAR - Sono un centinaio i profughi ucraini registrati finora nel Biellese, ma la cifra potrebbe essere molto più alta. A fare il punto della situazione è stato il prefetto Franca Tancredi.

"Sono poco meno di un centinaio le persone che sono arrivate in Prefettura a comunicare la propria presenza - ha spiegato -.

Mentre una famiglia ha fatto richiesta di essere inserita nel sistema Cas". Ci sono poi tante famiglie ospitate da parenti che ancora non si sono presentate in Prefettura e che dovranno farlo a breve.

Il prefetto ha ricordato in conferenza stampa a chi arriva che occorre presentarsi il prima possibile all'Asl per il tampone, quindi in questura entro due giorni per denunciare la propria presenza e avviare le varie pratiche.

Sono previsti anche altri arrivi, ma la situazione è sotto controllo grazie al coordinamento tra Ministero, Prefettura e Comuni, senza dimenticare l'apporto dell'azienda sanitaria.

(ANSA).