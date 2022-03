Ucraina: Torino abbassa riscaldamento negli uffici comunali

(ANSA) - TORINO, 11 MAR - Una richiesta al gestore di abbassare di 2 gradi, da 20 a 18, la temperatura negli uffici comunali e una proposta a Iren di contenimento sulla spesa elettrica. Queste le prime mosse della Città di Torino a fronte del caro energia che, oltre che sulle famiglie, va ad incidere anche sulla spesa delle amministrazioni pubbliche.

"Stiamo monitorando costantemente il tema del fabbisogno energetico della Città - sottolinea il sindaco Stefano Lo Russo - e in modo responsabile applicheremo tutti gli strumenti per contenere il consumo, ma senza allarmismi. Per ora - aggiunge - inseriamo un contenimento fattibile e seguiamo la vicenda energetica nazionale costantemente".

"Non siamo in un'economia di guerra, ma è bene prepararsi", aggiunge interpellato dall'ANSA l'assessore al Bilancio e alle Finanze della Regione Piemonte, Andrea Tronzano. "Prepararsi non vuol dire che ciò debba avvenire sennò saremmo già in una fase di razionamento", aggiunge sostenendo di avere visto "allarmismi esagerati". "Dobbiamo riorientare le nostre fonti di approvvigionamento - conclude - e ciò significa costruire delle nuove relazioni commerciali". (ANSA).