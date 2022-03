Eurovision restituisce I Murazzi a Torino, saranno riaperti

(ANSA) - TORINO, 11 MAR - Eurovision restituisce i Murazzi ai torinesi. La zona di loisir lungo il Po riapre infatti in occasione della kermesse musicale internazionale in programma a maggio sotto la Mole. Le storiche arcate ospiteranno attività culturali e ricreative legate alla manifestazione e rimarranno aperte anche dopo l'evento.

"È una parte importante della città - sottolinea il sindaco Stefano Lo Russo - che viene restituita ai cittadini in occasione di un evento internazionale che trasformerà Torino nella capitale europea della musica. È stato un lavoro lungo e complicato - aggiunge - sia dal punto di vista amministrativo che dei lavori, quindi un ringraziamento va a tutti gli assessori coinvolti che hanno reso possibile il risultato".

