Esercito: Serino, elevato livello addestrativo Truppe Alpine

(ANSA) - TORINO, 11 MAR - "L'elevato livello addestrativo, raggiunto in condizioni di grande realismo, in estreme difficoltà climatico/ambientali e fissate nelle procedure comuni con le componenti degli eserciti alleati, confermano che le Truppe Alpine sono un riferimento per lo sviluppo e l'implementazione delle tecniche e delle opportunità afferenti al mountain warfare". Così il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale di Corpo d'Armata Pietro Serino, a conclusione dell'esercitazione Volpe Bianca, il test annuale del livello di addestramento degli alpini che quest'anno si è svolto sulle montagne olimpiche piemontesi insieme a unità francesi e statunitensi, oltre che a reparti di elicotteri, di artiglieria e di guerra elettronica dell'Esercito.

Quattro le fasi dell'esercitazione durata due settimane: Steel Blizzard, con attività di movimento e combattimento in montagna, Winter Rescue - ovvero simulazioni realistiche di interventi di soccorso militare in quota - e, nel solco della tradizione dei Campionati sciistici delle Truppe Alpine, le competizioni Ice Patrol e Ice Challenge, rispettivamente gare a squadra di pattuglia e individuali di biathlon militare. (ANSA).