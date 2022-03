Clima: taglialegna imparano cura boschi dopo eventi estremi

(ANSA) - VERCELLI, 11 MAR - Nel Bosco della Partecipanza di Trino (Vercelli) si è tenuto il primo corso di "Allestimento legname da tensione" rivolto a 15 operatori del settore, tra cui dipendenti o titolari di imprese forestali. Scopo dell'iniziativa, finanziata dal Progetto Evoforest e progettato da Ipla su incarico di Regione Piemonte, trasmettere e certificare specifiche competenze riferite alla gestione dei boschi danneggiati da eventi climatici estremi, come quello che ha colpito l'area protetta in provincia di Vercelli il 7 luglio 202. Quel giorno un fortissimo temporale si era abbattuto su tutto il Vercellese e aveva provocato il danneggiamento di centinaia di piante della Partecipanza, alcune secolari. "Le piante ribaltate e stroncate dal vento - commentano dall'ente di gestione del bosco - risultano estremamente pericolose, e per operare in modo sicuro servono conoscenze e tecniche di lavoro avanzate". La Partecipanza, oltre che da "palestra", ha fatto da sfondo ad una giornata dimostrativa a favore di 25 operatori, tra tecnici liberi professionisti, protezione civile, imprese, finalizzata a condividere le modalità di gestione, la valutazione dei rischi e le tecniche di lavoro sicuro da adottare nei boschi danneggiati da eventi estremi.

Il corso verrà replicato la prossima settimana. (ANSA).