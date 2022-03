Centrosinistra candida sindaco Bruno Barosio ad Acqui Terme

(ANSA) - ACQUI TERME, 11 MAR - Bruno Barosio, 68 anni, originario dell'Astigiano ma residente in città, è il candidato sindaco del centrosinistra. In pensione, dopo avere lavorato per più di 40 anni nel settore pubblico, ha guidato per 2 mandati il Comune di Bistagno (dal 1999 al 2009), piccolo centro a pochi chilometri da Acqui. Iscritto al Pd dalla fondazione, è sostenuto anche da Italia Viva, Azione, Articolo Uno.

"Turismo, terme, cultura sono il marchio della mia campagna elettorale sulle quali mi impegnerò nei prossimi anni - spiega - puntando sull'attrazione degli investimenti. Fondamentale è riportare la risorsa termale nell'alveo pubblico, consentendone l'utilizzo a più soggetti, uscendo dall'attuale monopolio di un privato che non la usa. Serve essere preparati per partecipare alla definizione dei bandi per le concessioni. Occorre riuscire a dare motore alla concorrenza. Basta con scelte al ribasso.

Acqui deve tornare la città che accoglieva centinaia e centinaia di persone per le cure". Attenzione alta, poi, al terzo settore, "collaborando attivamente, come Comune, con la galassia di persone che lo costituiscono e sono al servizio del territorio che amano. Un'altra risorsa da valorizzare".