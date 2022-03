Arte: Palazzo Madama Torino, apre grande cantiere restauro

(ANSA) - TORINO, 11 MAR - Rinasce il volto in marmo di Palazzo Madama, uno dei simboli di Torino. Parte il più grande cantiere di restauro di un bene pubblico nel cuore della città: i lavori dureranno 500 giorni e finiranno il 24 giugno 2023, in tempo per la festa di San Giovanni, patrono della città. La facciata juvarriana ritornerà al suo antico splendore, grazie alla sinergia tra due istituzioni: la Fondazione Torino Musei e la Fondazione Crt, storico e principale sostenitore privato di Palazzo Madama (16,6 milioni stanziati complessivamente), che finanzia interamente quest'ultimo intervento con un impegno straordinario di 2,4 milioni di euro.

Approvati dal Ministero per la Cultura e dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, i lavori di restauro e consolidamento strutturale coniugano arte, ingegneria e ricerca, salvaguardando l'identità e la storia del luogo con soluzioni tecnologiche innovative, sostenibili e reversibili. Il cantiere partirà lunedì 14 marzo, sotto la direzione dell'architetto Gianfranco Gritella, con la consulenza dell'ingegnere Franco Galvagno per le opere strutturali. L'esecuzione è affidata alle imprese Cooperativa Archeologia di Firenze e B.P. Benassi di Montignoso, vincitrici della gara d'appalto della Fondazione Torino Musei per un impegno di oltre 1 milione di euro.

"Finalmente si parte! Il grande cantiere per la rinascita della facciata di Palazzo Madama è un ingranaggio complesso, un'operazione di sistema che guarda al futuro tenendo insieme una molteplicità di risorse tecniche, professionali ed economiche per un obiettivo comune: dobbiamo esserne tutti orgogliosi", affermano il presidente della Fondazione Crt Giovanni Quaglia e il Segretario Generale Massimo Lapucci.

