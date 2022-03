Allegri: "Chiellini torna dopo la Samp, Dybala è da valutare"

(ANSA) - TORINO, 11 MAR - "Dybala va valutato per la Champions, sta meglio e vediamo se recupera". L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, fa il punto sulle condizioni dell'argentino. "Chiellini dovrebbe tornare domenica, Bonucci vediamo - aggiunge il tecnico - mentre per domani siamo in tanti: finalmente ho fatto la lista dei convocati e mi sembravano addirittura troppi. Ci sono anche De Sciglio e Alex Sandro, Danilo gioca anche perché fa 100 presenze con la Juve".

