Vercelli, cavalcavia di corso Avogadro sarà abbattuto

(ANSA) - VERCELLI, 10 MAR - Il Comune di Vercelli ha consegnato oggi le chiavi del cantiere alla ditta che si occuperà dello smantellamento del cavalcavia di corso Avogadro di Quaregna, l'infrastruttura di appena 40 anni chiusa nel dicembre 2020 per gravi infiltrazioni d'acqua e umidità. La ditta che si occuperà dell'abbattimento è la General Smontaggi di San Pietro Mosezzo (Novara), che ha lavorato ai cantieri di demolizione di Punta Perozzi, a Bari, e dei viadotti di Genova.

Il costo dell'operazione è di 1,4 milioni di euro.

La chiusura al traffico e la decisione di abbattere il viadotto era stata presa per via di una "situazione di generale di degrado, fortemente peggiorata - è scritto nelle perizie - a causa della mancanza di interventi di consolidamento e all'inefficacia di interventi 'tampone' per la regimazione delle acque di superficie, tra le principali cause del dissesto".

L'interdizione al traffico ha provocato notevoli disagi alla viabilità, tamponati con la costruzione di un passaggio temporaneo sulla ferrovia Vercelli-Casale. "Le case circostanti avranno finalmente il loro momento di liberazione - sottolinea il sindaco Andrea Corsaro -; la nostra volontà è portare un riordino della viabilità in tempi brevi". (ANSA).