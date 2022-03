Ucraina: prefetto Zito visita Don Orione, grazie per impegno

(ANSA) - ALESSANDRIA, 10 MAR - Il prefetto di Alessandria, Francesco Zito, con il vicepresidente della Regione Piemonte, Fabio Carosso, e il sindaco di Tortona Federico Chiodi, ha visitato il Centro Mater Dei, che ospita profughi ucraini, donne e bambini, oltre ad alcuni disabili, in fuga dalla guerra. E' stata l'occasione per ringraziare l'Opera Don Orione, "per la disponibilità e lo straordinario impegno nel soccorso e nell'accoglienza", garantendo la vicinanza delle istituzioni alle vittime della grave emergenza umanitaria.

Complessivamente sono più di 50 i profughi accolti nelle strutture Orionine di Tortona. Per l'invio in Ucraina dei beni materiali (viveri, medicinali, vestiti) l'Opera si appoggia alla Onlus 'Need You' di Acqui Terme. Sul fronte economico, invece, raccolta fondi anche con la Giornata Missionaria Orionina del 13 marzo. (ANSA).