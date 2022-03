Turni massacranti in vigne Langa, due arresti per caporalato

(ANSA) - ASTI, 10 MAR - Reclutavano manodopera straniera, in prevalenza di origine africana e balanica, costringendoli a turni massacranti nelle vigne tra Langhe e Astigiano. Due coniugi di 37 e 42 ani di origini macedoni, titolari di una cooperativa specializzata nella fornitura di forza lavoro in agricoltura per conto terzi, sono stati arrestati da carabinieri e guardia di finanza, in una operazione coordinata dalla procura di Asti.

I braccianti erano costretti a vivere in alloggi fatiscenti e a lavorare nel disprezzo delle più elementari condizioni di sicurezza, senza mai riposare. E, quando tentavano di ribellarsi, venivano aggrediti e minacciati. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, atti persecutori, maltrattamenti e percosse i reati ipotizzati nei confronti della coppia.

Le indagini sono ancora in corso. (ANSA).