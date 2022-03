Scuola: Fondazione De Agostini, parte progetto compiti@casa

(ANSA) - TORINO, 10 MAR - È partita la seconda edizione del progetto "compiti@casa", nato nel 2021 dalla collaborazione tra la Fondazione De Agostini e l'Università di Torino per contrastare la dispersione scolastica e sostenere nello studio gli studenti delle scuole secondarie di primo grado.

L'iniziativa riparte da Milano, Torino e Novara e si estende a Roma e Napoli assumendo una dimensione nazionale.

"compiti@casa" offre sostegno per le materie umanistiche, la matematica e le discipline scientifiche con un'attività di studio pomeridiano. Già dopo poche settimane i docenti hanno riscontrato miglioramenti negli alunni sia in termini di apprendimento sia di partecipazione in classe. Le attività - 6.000 ore da febbraio a maggio - sono svolte a distanza con una piattaforma progettata e sviluppata dall'Università di Torino per videolezioni e contenuti interattivi. Da quest'anno anche gli studenti dell'Università del Piemonte Orientale potranno essere selezionati come tutor. La prima edizione ha coinvolto 100 studenti di 3 scuole secondarie di primo grado di Milano, Torino e Novara, 50 tutor dell'Università di Torino e 12 docenti. La media dei voti, a fine progetto, è aumentata sia nelle materie scientifiche sia in quelle umanistiche, consentendo agli studenti di raggiungere la piena sufficienza.

"Siamo orgogliosi che la nostra proposta sia entrata nella programmazione didattica delle scuole che hanno aderito lo scorso anno e che sia stata estesa a due nuovi istituti di Roma e Napoli grazie a Igt Lottery" commenta Chiara Boroli, presidente della Fondazione De Agostini. "La joint venture dimostra quanto sia importante lavorare tutti insieme, istituzioni pubbliche e private, a favore delle nuove generazioni e dà vita ad un modello interessante capace di trovare soluzioni nuove a esigenze concrete" spiega il rettore di UniTo Stefano Geuna. (ANSA).