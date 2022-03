Musica: Torino Jazz Festival, 50 appuntamenti a decima edizione

(ANSA) - TORINO, 10 MAR - Si svolgerà dall'11 al 19 giugno la decima edizione del Torino Jazz Festival. Diretto dai musicisti Diego Borotti e Giorgio Li Calzi, dedicherà ampio spazio a produzioni originali create appositamente accanto a concerti italiani di star del jazz. Tra gli oltre 50 appuntamenti in programma, una panoramica sulle diverse declinazioni del jazz, dal mainstream ai nuovi linguaggi improvvisativi, passando per il rock, l'avanguardia, il nuovo progressive europeo e l'elettronica.

In cartellone Kae Tempest che presenta in prima nazionale e in esclusiva il nuovo album 'The Line Is A Curve', in uscita ad aprile, e Milton Nascimento che apre il suo tour europeo 'One Final Music Session' proprio al Tjf. In cartellone anche l'Artchipel Orchestra, diretta da Ferdinando Faraò, con la partecipazione straordinaria dello scrittore Jonathan Coe nelle inedite vesti di compositore e tastierista. Al Circolo dei Lettori Coe dialoga con Giuseppe Culicchia, un appuntamento organizzato in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino.

Nei nove giorni di programmazione anche concerti nei club, il Torino Jazz Meetings in cui si incontrano operatori del settore, incursioni musicali dei Jazz Blitz in luoghi atipici, conferenze e incontri con musicisti. (ANSA).