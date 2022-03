Mostre: 'Un grande Abbraccio al Mondo', l'arte nel tessile

(ANSA) - TORINO, 10 MAR - Con l'inaugurazione della mostra 'Un grande Abbraccio al Mondo', il 15 marzo all'Imbiancheria del Vajro di Chieri (Torino), riprende il progetto 'RestArt!', il cui obiettivo è raccontare con cinque mostre in due anni la Collezione Civica di Fiber Art del Comune di Chieri, 'Trame d'Autore', 300 opere realizzate da artisti di tutto il mondo, un patrimonio di rilevanza internazionale.

Dopo la mostra 'I introduce myself', del giugno scorso, e la quarta edizione di 'Tramanda', a settembre, ora è la volta di 40 opere di 26 artisti di tutti i continenti, pensata per raccontare l'aspetto cosmopolita della Fiber Art e l'interesse degli artisti del tessile per le culture del mondo.

"La Fiber Art, per sua natura, è un grande abbraccio al mondo - dice Silvana Nota, critica d'arte e direttrice artistica del progetto 'RestArt!' - Alle origini di questo movimento artistico sviluppatosi negli Anni Sessanta, vi è, infatti, l'interesse per le culture di ogni luogo e tempo rilette attraverso i patrimoni antichi e contemporanei della tessitura. Aderendo allo spirito di questa corrente, giunta fino ad oggi, e arricchitasi con le esperienze del '900, il cammino dei fiber artist ha incrociato altri artisti visuali disegnando una geografia culturale condivisa. La mostra - conclude Nota - evidenzia l'empatia che unisce gli esseri viventi, del pianeta".

Ospite d'eccezione sarà l'artista, editore e collezionista Ezio Gribaudo, che ha fatto del viaggio e dell'incontro una filosofia di vita, e che già a partire dagli Anni Settanta ha utilizzato il tessuto nelle sue opere. (ANSA).