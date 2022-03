Droga: carabinieri smantellano gang spaccio, otto denunce

(ANSA) - TORINO, 10 MAR - Si facevano chiamare 'BG', che significa "bubugang" e come segno di riconoscimento avevano un diamante stilizzato. E' una vera e propria gang quella smantellata dai carabinieri di Stresa, che hanno denunciato otto persone per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso. Legati tra loro da un vincolo solidale di appartenenza, acquistavano cocaina, marijuana, hashish e Mdma in provincia di Milano. Sono oltre 270 le cessioni di droga, per un quantitativo totale di circa 3,5 chili, di cui gli otto sono accusati.

L'indagine è iniziata nel luglio 2021, in seguito alla denuncia di un 21enne di Verbania trovato con oltre 100 grammi di hashish durante un controllo. Dal sequestro e dall'analisi del cellulare del giovane, i militari sono riusciti a ricostruire l'esistenza di gruppo criminale. Sequestrati e analizzati numerosi dispositivi cellulari, dal cui contenuto sono emersi inequivocabili elementi riconducibili al "modus operandi" tipico delle gang sudamericane.

In foto e video, gli otto denunciati si mostravano con armi in pugno, come pistole, fucili e machete, mentre assumevano sostanze stupefacenti o mentre ne pesavano ingenti quantità, mettendo in mostra cospicue somme di denaro. Tutto il materiale oggetto di attività illecita è stato rinvenuto e sequestrato nel corso di numerose perquisizioni, eseguite anche con l'ausilio dell'Unità Cinofila del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Verbania. (ANSA).