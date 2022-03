Covid: al cinema popcorn e bevande, mancavano da prima Natale

(ANSA) - TORINO, 10 MAR - Da oggi popcorn, bibite, patatine, ma anche panini, caffè e quant'altro per chi ha un vero bar, tornano nei cinema italiani. Il pubblico ne ha subito approfittato contribuendo ad aumentare gli introiti nella molto provate da due anni di pandemia.

Al Cinema Reposi di Torino, già all'apertura di oggi pomeriggio, con le prime proiezioni di 'Batman', 'C'era una volta il crimine' e 'A rivedere le stelle', il pubblico, soprattutto quello più giovane, ha preso d'assalto il banchetto per il popcorn.

Analoghe scene negli altri cinema torinesi con all'interno bar o punti ristori come l'Ambrosio, il Massaua, l'Ideal e, ovviamente, le multisale.

Il divieto per la vendita di bevande e alimentari nei cinema, nei teatri, negli stadi e in tutti i luoghi in cui si svolgono eventi, era scattato il giorno prima di Natale. Ora la revoca: un nuovo passo verso la normalità. (ANSA).