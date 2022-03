Cinema: chiude mostra Photocall, oltre 270.000 visitatori

(ANSA) - TORINO, 10 MAR - Si è chiusa al Museo Nazionale del Cinema la grande mostra Photocall. Attrici e attori del cinema italiano, inaugurata il 20 luglio 2021, giorno del 21esimo compleanno del museo alla Mole Antonelliana: sono stati oltre 270.000 i visitatori della mostra che presto partirà per essere esposta in altre sedi.

Un dato importante che ha visto, soprattutto da inizio anno, un costante incremento di pubblico, con circa 1.500 visitatori al giorno e punte di 2.700 ingressi giornalieri nei fine settimana, sempre in sold-out data la capienza ancora contingentata della Mole. "Siamo molto contenti di questi risultati - sottolineano il presidente Enzo Ghigo e il direttore Domenico De Gaetano - che fanno ben sperare a un graduale ritorno alla normalità. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e contribuito alla mostra: l'Università, i fotografi che con i loro scatti meravigliosi ci hanno fatto sognare, gli attori e le attrici che sono intervenuti e sono stati protagonisti delle Masterclass".

Continua fino al 15 maggio Diabolik alla Mole, mostra-evento al piano d'accoglienza del Museo, un nuovo spazio espositivo finora mai utilizzato che completa il percorso di visita tradizionale. Per la prima volta è stato sperimentato un biglietto per questa singola mostra: l'iniziativa ha avuto un buon successo con 2.700 biglietti che si vanno a sommare agli 85.000 visitatori che dal 15 dicembre 2021 - giorno di inaugurazione - hanno visitato il museo. L'omaggio al Re del Terrore è stato apprezzato anche dai giovani; molto richiesta la locandina della mostra che non è in vendita. E' stata fatta una ristampa dedicata a un'iniziativa speciale che dà alle prime 60 persone che acquistano il biglietto online la possibilità di ricevere in omaggio la locandina della mostra. (ANSA).