Vino: 'Gavi-La Buona Italia', scelti 16 consorzi finalisti

(ANSA) - TORINO, 09 MAR - Sono stati selezionati i 16 Consorzi di tutela dei vini che si contenderanno l'8/a edizione del 'Premio Gavi - La Buona Italia', che verrà assegnato il 21 marzo a Milano. Sono stati scelti dopo la mappatura condotta dalla società The Round Table per il Laboratorio Gavi in collaborazione con l'Unione Italiana Vini, Federdoc, Il Corriere Vinicolo e Wine News sui 123 Consorzi aderenti al Mipaaf. La valutazione della giuria si concentra sulle strategie di comunicazione internazionale sul web. Alla premiazione verranno presentati anche i risultati della ricerca 'Comunicare il vino italiano all'estero via web', condotta dalla società di ricerca Astarea, che ha analizzato l'attività di 21 Consorzi.

Nella short list figurano Barbera, Asti e Vini del Monferrato; Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani; Alta Langa (Piemonte); Lugana; Valtènesi; Oltrepò Pavese (Lombardia), Valpolicella; Garda; Delle Venezie, Soave e Recioto di Soave (Veneto); Vini del Collio (Friuli Venezia Giulia); Chianti, Brunello di Montalcino, Bolgheri, Terre di Pisa (Toscana), Vini di Alghero (Sardegna), Nella short list non rientrano, per regolamento, i Consorzi già premiati nelle precedenti edizioni del 'Gavi La Buona Italia', che è patrocinato da Iulm Wine Institute, Federdoc, Ferpi, Il Corriere Vinicolo, Mipaaf, Una, Unione Italiana Vini (Uiv). (ANSA).