Ucraina: bandiera pace su muro Casa Russia al BasicVillage

(ANSA) - TORINO, 09 MAR - Il BasicVillage, quartier generale di BasicNet, il gruppo a cui fanno capo brand come Robe di Kappa, Superga e K-Way, ai Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 ha ospitato Casa Russia: dopo l'invasione dell'Ucraina il murales che ricorda le feste di quei giorni è stato coperto dalla bandiera della pace. "Abbiamo sempre avuto ottimi rapporti con i russi dall'inizio degli anni 2000. Al di là della preoccupazione per la guerra, c'è anche un grandissimo dispiacere perché ci sono tanti rapporti personali costruiti in questi anni. Ci è sembrato giusto tirare fuori le bandiere della pace e metterle su quel muro che ricorda un momento bellissimo che speriamo ritorni", commenta Marco Boglione, presidente di BasicNet.

"Abbiamo come tante altre imprese un buon business con la Russia, ma i nostri distributori, per il modello organizzativo del gruppo, si appoggiano su fonti produttive che sono in Asia e i Paesi asiatici si sono astenuti e continuano a lavorare", spiega Boglione. "La Russia è un mercato importante per Kappa.

Abbiamo un contratto di licenza outosourcing con il più grande retail della regione che ha anche negozi in Ucraina: si tratta di Sportmaster, una grande catena sportiva. Non è un momento facile: non siamo ancora usciti dal Covid e ora c'è un assetto di guerra, i prezzi di acciaio ed energia sono decuplicati.

Speriamo che presto finisca". (ANSA).