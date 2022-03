Tra circo e arti, nasce nuovo centro produzione a Torino

(ANSA) - TORINO, 09 MAR - Nasce a Torino, la città italiana con la più compiuta tradizione nel mondo del nouveau cirque, un nuovo centro di produzione. Si chiama 'blucinQue/Nice', dalla fusione del nome di Compagnia blucinQue con l' acronimo Nice - Network for International Circus Excellence - e avrà base al Cafè Muller, sede della Fondazione Cirko Vertigo.

"Per noi - spiega Paolo Stratta, direttore di Cirko Vertigo - è il coronamento di un lavoro di anni, che mette insieme formazione, produzione e diffusione degli spettacoli prodotti in Italia e all'estero. Aspetto che ci ha permesso di partecipare al bando ministeriale per lo spettacolo dal vivo il cui esito si conoscerà a giugno". Bando che potrebbe arrivare a coprire il 60% del budget previsto, un milione e 200.000 euro.

"Siamo ottimisti per l'esito del bando, ma anche per la possibilità di portare avanti comunque la costruzione del centro con l'aiuto dei partner privati e pubblici tra i quali molti Comuni dell'area metropolitana, come Chieri, Moncalieri, Settimo e Grugliasco, sede del nostro Chapiteau".

Non a caso alla presentazione di blucinQue/Nice erano presenti numerosi sindaci dei comuni coinvolti oltre all'assessora al Lavoro della Città di Torino, Giovanna Pentenero, che ha sottolineato l'importanza del progetto "anche sotto il punto di vista formativo e lavorativo". Tra i programmi annunciati nell'ambito del nuovo progetto ci sono il 21/o festival Sul Filo del circo di Grugliasco, dal primo al 9 luglio, il Nice Festival, dal 17 al 22 maggio a Settimo e il 25-26 giugno a Chieri. Nel nuovo circuito sono coinvolte anche le Terre Canavesane. (ANSA).