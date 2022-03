Casanova Opera Pop, showcase sotto grattacielo Intesa

(ANSA) - TORINO, 09 MAR - Si conclude il 13 marzo al Teatro Alfieri di Torino la prima stagione di Casanova Opera Pop, il kolossal musical-teatrale concepito, composto e prodotto da Red Canzian. Tratto dal bestseller di Matteo Strukul Giacomo Casanova - la sonata dei cuori infranti, è il primo spettacolo inedito di teatro musicale andato in scena dopo la riapertura dei teatri a piena capienza, registrando il tutto esaurito al Teatro Malibran di Venezia e conquistando gli spettatori con 26 repliche a Bergamo, Udine, Milano e Treviso.

Intesa Sanpaolo, partner della produzione attraverso il programma Reward, offrirà domani (10 marzo) un assaggio dello spettacolo nel giardino sul quale si affaccia il grattacielo sede della banca, nello spazio accanto all'opera in vetro La Totalità di Costas Varotsos. Fra le 13:30 e le 14:30, i protagonisti del musical daranno vita ad uno showcase interpretando alcuni brani tratti dal musical. Un'occasione unica per incontrare artisti di grande talento chiamati a raccontare con nuove sfumature la figura di Giacomo Casanova, uno dei personaggi italiani più universalmente conosciuti.

(ANSA).