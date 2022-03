Al via Festival Soluzioni, arti visive a Barriera di Milano

(ANSA) - TORINO, 09 MAR - Al via Soluzioni, festival di arti visive e performative per riflettere sulle conseguenze delle azioni nel presente e sui rimedi possibili per la nostra vita di domani. La prima edizione si svolgerà a Torino fino al 12 marzo, presso Toco Coworking di via Montanaro 44, nel cuore di Barriera di Milano, e si svilupperà in una mostra collettiva e una mostra mercato, con live painting, performance, live set, live session, mapping e dj set. Il Festival è stato ideato dall'associazione Garage80 ed è realizzato insieme all'associazione StasisAps e TocoCoworking.

Le opere rappresenteranno visivamente l'universo di vita di ciascun avatar, personaggi immaginari del futuro attraverso i quali si presenteranno al pubblico gli otto protagonisti della mostra collettiva: Abel Bael, Beppe Conti, Fra!, Roberto Gentili, Marta Giunipero, Michele Guidarini, Luca Ledda e The Great Paper Massacre proporranno al pubblico i propri paesaggi visionari, momenti di socialità del futuro e oggetti, piante e creature viventi non ancora esistenti. I formati delle opere saranno a totale discrezione dell'artista, senza regole né vincoli di sorta, per rispettare il senso di uno spazio espositivo volutamente "non regolare" realizzata dal collettivo Stasis, Garage80 e dalla stamperia Inchiostro Puro. Gli artisti realizzeranno inoltre un particolare "kit di sopravvivenza" per vivere nel mondo che verrà. Ogni opera sarà acquistabile nei giorni dell'esposizione, all'interno della mostra mercato.

