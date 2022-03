Ucraina: 1500 famiglie piemontesi pronte a ospitare profughi

(ANSA) - TORINO, 08 MAR - Sono circa 1.500 le famiglie piemontesi che hanno raccolto l'invito della Regione a ospitare profughi ucraini che arriveranno in Italia. "Oggi più che mai il cuore dei piemontesi si è dimostrato grande - sottolineano il presidente della Regione Alberto Cirio e gli assessori Marco Gabusi e Chiara Caucino -. Vogliamo ringraziare tutte le famiglie che hanno dato la propria adesione così rapidamente e tutti coloro che, a vario titolo, si stanno attivando per dare un aiuto alla popolazione ucraina. Ognuno di noi può fare qualcosa. Il Piemonte - ricordano Cirio e gli assessori Gabusi e Caucino - dalla scorsa settimana ha attivato un Coordinamento regionale in costante contatto non solo con il Consolato, ma anche con le Prefetture e gli Enti locali e sta facendo tutto ciò che è nelle sue possibilità per offrire tutto il supporto possibile a chi sta fuggendo dalla guerra". (ANSA).