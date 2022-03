Sanità: 'Il Punto', rivista creata dall'Ordine dei medici

(ANSA) - TORINO, 08 MAR - Nasce 'Il Punto-Confronti su medicina e sanità', la nuova rivista digitale dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Torino realizzata insieme a Il Pensiero Scientifico Editore. Una pubblicazione improntata all'approfondimento e alla discussione dei temi più delicati e dibattuti in ambito sanitario, che spesso toccano il quotidiano di tutti.

Il progetto - spiega l'Ordine - "nasce dalla storica tradizione di informazione di Torino Medica con il proposito di andare oltre, di costruire un luogo di confronto su argomenti che riguardano i medici ma anche i cittadini". Il sito è già on line: ilpunto.it. A breve arriverà anche la versione cartacea, stampata ogni tre mesi. il direttore scientifico è il presidente dell'Ordine Guido Giustetto, il direttore editoriale Rosa Revellino, affiancati da un Comitato redazionale e da un Comitato editoriale formato da esperti nei vari campi trattati, dalla Bioetica, alla Filosofia della Scienza, alla Giurisprudenza, all'Epidemiologia.

"Quello che stiamo provando a fare è superare la semplice informazione per costruire un insieme di approfondimenti tematici - spiega Giustetto -. L'ambizione è quella di essere un riferimento e una risorsa culturale non solo per medici, odontoiatri e professionisti sanitari, ma anche per tutte le persone che abbiano il piacere di aggiornarsi e confrontarsi su temi il più delle volte controversi e per questo particolarmente coinvolgenti".

Gli argomenti sono organizzati in Etica e deontologia, Professione, Ricerca, Società e politica (per temi quali il vaccino e il relativo 'obbligo'), Lessico di bioetica, Leggere i numeri. (ANSA).