Pernigotti: sindacati, da proprietà ancora nessuna risposta

(ANSA) - NOVI LIGURE (ALESSANDRIA), 08 MAR - A partire dal primo turno di domani, assemblea permanente nello stabilimento 'Pernigotti' di viale Rimembranza a Novi Ligure. La mobilitazione è stata decisa dalle rsu e dalle segreterie territoriali Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil, per la "forte preoccupazione" sul futuro dello stabilimento, già espressa in Consiglio Comunale, nel recente presidio davanti ai cancelli e in una riunione in Prefettura. "La tensione è alta e pretendiamo dalla proprietà turca e dalle istituzioni risposte concrete su quanto accadrà della fabbrica di cioccolato novese. Risposte che a oggi - si legge in una nota sindacale - nonostante tante rassicurazioni, ancora non sono arrivate. Con questa azione intendiamo interrompere la lenta e silenziosa agonia, nella quale versano le persone da troppo e ci aspettiamo di conoscere il nostro futuro. Qualsiasi esso sia. Il tempo è finito".

(ANSA).