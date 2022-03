Norme anti-Covid riducono capienza Pala Alpitur, salta Sting

(ANSA) - TORINO, 08 MAR - Salta a Torino la tappa del tour di Sting, My Songs, prevista sabato 2 aprile al Pala Alpitour.

Live Nation Italia comunica che il concerto è stato cancellato "a causa della capacità ridotta della location che le misure di prevenzione dalla normativa vigente anti-Covid impongono". La data non sarà recuperata.

Le richieste di rimborso dei biglietti dovranno essere inoltrate al service di biglietteria presso il quale si è effettuato l'acquisto del biglietto (Ticketmaster, Ticketone o Vivaticket) entro e non oltre il 5 aprile, seguendo le modalità indicate sui siti web. (ANSA).