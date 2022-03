Fondazione Crt: 2021 tra migliori esercizi, avanzo 89,2 mln

(ANSA) - TORINO, 08 MAR - La Fondazione Crt chiude il 2021 con un avanzo di 89,2 milioni di euro (33,9 milioni in più del 2020), in crescita del 61,2%. Il progetto di bilancio è stato approvato dal cda presieduto da Giovanni Quaglia, e sarà sottoposto al Consiglio di Indirizzo. Tutti i numeri registrano una forte crescita, in linea con i livelli pre Covid, qualificando l'esercizio 2021 tra i migliori della Fondazione negli ultimi 5 anni. Sono aumentati i dividendi incassati (+55%) derivanti da Cassa Depositi e Prestiti e dagli enti creditizi e assicurativi, tornati a distribuire utili dopo lo stop del 2020.

Il risultato di gestione rafforza la solidità della Fondazione, creando i presupposti per mettere a disposizione 52 milioni di euro per l'attività istituzionale del 2022 ed effettuare accantonamenti significativi: 17,8 milioni destinati alla riserva obbligatoria, 13,4 alla riserva per l'integrità del patrimonio, 2,5 al Fondo nazionale per il volontariato, 0,2 al Fondo nazionale per iniziative comuni delle Fondazioni. Il Fondo di stabilizzazione delle erogazioni sale a 158,3 milioni (143,8 nel 2020), il patrimonio netto supera i 2,3 miliardi. Sempre positiva la posizione finanziaria netta (328 milioni). Nel 2021 la Fondazione Crt ha attivato quasi 60 milioni di euro per l'attività istituzionale, rendendo possibili circa 1.300 progetti.

"Nel trentennale della Fondazione Crt questi eccellenti risultati sono la dimostrazione che la nostra forza economico-finanziaria continua a crescere, nonostante le complessità del quadro nazionale e internazionale, evidenziando la bontà di un modello di gestione diretta del patrimonio che, caso raro tra le fondazioni italiane, si avvale interamente della struttura finanziaria interna. Diamo un nuovo, importante segnale di stabilità e fiducia al territorio", spiega Quaglia.

"La Fondazione Crt conferma la capacità di value creation con effetti positivi sull'economia del nord-ovest in ottica Paese, ponendo le basi per l'attivazione degli interventi originati dall'esecuzione del Pnrr " sottolinea il Segretario Generale Massimo Lapucci. (ANSA).