Bremer, sogno Mondiali in Qatar con il Brasile

(ANSA) - TORINO, 08 MAR - "Vorrei approdare in Nazionale e andare a giocare il Mondiale in Qatar": questo il doppio obiettivo di Gleison Bremer, difensore brasiliano del Torino.

"Mi sto allenando bene, sto aspettando il mio momento e non voglio lasciarmelo sfuggire", ha continuato in un'intervista rilasciata ai microfoni di Torino Channel.

Durante la stagione Bremer ha spesso indossato la fascia di capitano: "E' un grande onore ed è tanta roba, ma il nostro capitano è Belotti" ha aggiunto il classe 1997, fresco di rinnovo contrattuale fino al 2024. E sulla sua esperienza sotto la Mole, cominciata nel 2018: "Il direttore Petrachi mi voleva davvero, con Mazzarri sono cresciuto tantissimo e con Sirigu mi allenavo sempre in palestra", alcuni retroscena raccontati dal difensore brasiliano. (ANSA).