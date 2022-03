Auto: Icona Design, sale a 18 milioni fatturato 2021 (+37%)

(ANSA) - TORINO, 08 MAR - Con un incremento del +37%, il bilancio previsionale di Icona Design Group, società globale di stile che esporta nel mondo il design Made in Italy d'eccellenza, stima un fatturato di circa 18 milioni di euro per il 2021, con un incremento del 37% sull'anno precedente. Il risultato registra un aumento importante anche rispetto al pre-covid, con un +22% rispetto ai 14,7 milioni del 2019. Un trend che incoraggia la strategia di diversificazione e alleanze intrapresa di recente dalla società che ha il suo headquarter a Torino, con una attività globale, supportata ormai da diversi anni dalle sedi operative a Shanghai e Los Angeles, cui si aggiungono un ufficio di rappresentanza a Dubai e la nuova sede appena registrata a Tokyo. L'internazionalizzazione continuerà nel 2022 con l'imminente apertura di una sede anche in Nuova Zelanda.

Icona punta ora a crescere diversificando nel product e industrial design. A questo obiettivo rispondono i recenti accordi con importanti società italiane e internazionali per sviluppare la crescita del business e gli importanti investimenti deliberati dalla società per l'inserimento di manager di grande esperienza: Laura Ferrero, business developer, e Antony Margiasso, industrial e product designer, in questo inizio d'anno si aggiungono al team della sede di Torino, entrando a far parte di una rete globale di persone che ha ormai superato le 130 unità e rappresenta oltre 20 diverse nazionalità. (ANSA).