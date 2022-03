Adm Alessandria, trovate 150 tonnellate di rifiuti illeciti

(ANSA) - ALESSANDRIA, 08 MAR - Circa 150 tonnellate di rifiuti non autorizzati tra le merci da esportare nei paesi africani. E' il bilancio di 250 verifiche svolte negli ultimi mesi dai funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli di Alessandria. Segnalate alla Procura della Repubblica 29 persone e 10 aziende per i reati di spedizione transfrontaliera illecita e falso in atto pubblico con l'aggravante ambientale.

Gli illeciti sono stati accertati controllando le merci caricate sui container: sono stati trovati pezzi di veicoli demoliti, scarti da attività industriali, materassi, estintori, pannelli fotovoltaici, manichette antincendio, bombole del gas, pelli, 2 moto, 2 auto, un autocarro, 2 trattori agricoli, 17 motori marini fuoribordo. Sequestrate anche 30 tonnellate di apparecchiature elettriche ed elettroniche, senza l'autorizzazione ambientale da parte dell'impianto di provenienza e la documentazione per l'esportazione. (ANSA).