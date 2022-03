8 marzo: corteo 'Non una di meno' per diritti e Ucraina

(ANSA) - TORINO, 08 MAR - Un migliaio di donne hanno manifestato oggi pomeriggio, dando vita a un corteo a Torino in occasione della ricorrenza dell'8 marzo. L'iniziativa è stata indetta dal collettivo femminista 'Non una di meno', contro "il patriarcato" e per chiedere "parità di salario, parità di gestione nella vita domestica, auto determinazione per essere libere di poter essere ciò che vogliamo".

Da piazza XVII dicembre il corteo si è snodato per corso Bolzano, corso Vittorio Emanuele, con arrivo in piazza Vittorio Veneto. "Torniamo in piazza insieme per scioperare dal lavoro produttivo, dal lavoro riproduttivo e dai generi", è l'appello lanciato dalle manifestanti. "Il nostro 8 marzo di lotta è anche un grido altissimo e feroce contro l'invasione dell'Ucraina, contro tutte le guerre nel mondo, contro ogni imperialismo e rincorsa agli armamenti", hanno aggiunto. (ANSA).