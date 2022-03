50 anni in cucina, premiati cuochi di tutto il Piemonte

(ANSA) - TORINO, 08 MAR - Consegnati a Calamandrana (Asti) i premi della 1/a edizione di "Medaglia d'oro alla carriera: 50 anni di cucina in Piemonte", promosso dall'Associazione Produttori dell'Albarossa Piemonte doc e dal Consorzio Asti docgm con la partecipazione di Fondazione Radici e in collaborazione con Molino Signetti e Adagio Ristorante.

Sono stati premiati Camilla Albera del Ristorante Da Giuseppe di Montemarzino (Alessandria), Piero Bertinotti del Pinocchio di Borgomanero (Novara), Bartolomeo Bruna della Pace di Sambuco (Cuneo), Piera Cirio della Madonna della Neve di Cessole (Asti), Ornella Cornero de La Fioraia di Castello d'Annone, Moreno Grossi del Moreno di Torino, Giuseppe Palermino del La Braja di Montemagno (Asti), Franco Ramella della Croce Bianca di Oropa (Biella). Premio Speciale a Pina Bongiovanni "cuoca emerita" dell'Osteria dell'Unione di Treiso (Cuneo), dove all'inizio degli anni 80, Carlo Petrini insieme ad un gruppo di amici, ideava la nascita del movimento Slow Food. Inoltre, è stata consegnata alla giovane e promettente cuoca Martina Borgata dell'Osteria del Bramante di Roccaverano, la prima edizione della targa speciale dedicata a "Maria Lovisolo" ì, la storica cuoca del Ristorante Violetta di Calamandrana, recentemente scomparsa, che ha lavorato ai fornelli fino all'età di 91 anni.

Premio anche al giornalista e gastronomo Edoardo Raspelli per celebrare i suoi 50 anni di attività e impegno nella divulgazione della cultura enogastronomica. (ANSA).