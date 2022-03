Ucraina: manifestazione per la pace ad Alessandria

(ANSA) - ALESSANDRIA, 07 MAR - "Quando abbiamo visto il nostro Paese invaso, ci siamo sentiti inutili stando qui, ma la forza ce l'avete data voi italiani, perché ci avete aiutato in tutti i modi, anche con manifestazioni come questa. Ci sentiamo supportati da tutta l'Europa e non solo. La vittoria può essere solo una: la pace". E' la testimonianza di Victoria, ucraina che da vent'anni vive ad Alessandria, dove questa sera Cgil, Cisl e Uil hanno organizzato una manifestazione di solidarietà al popolo ucraino.

Da piazzetta della Lega al sagrato della Cattedrale, dove si è svolta una veglia di preghiera, sono tante le persone che vi hanno partecipato. Amministratori comunali ed esponenti politici del territorio, ma anche semplici cittadini. Distribuite le candele per la pace, con paralume blu e gialli, colori nazionali dell'Ucraina. Molte le bandiere della Pace.

"Niente rende giustificabile quanto sta accadendo. Abbiamo voluto ritrovarci e stare insieme per lanciare un messaggio di speranza: la volontà di vivere in un pianeta che ripudia la guerra", sottolineano i promotori. (ANSA).