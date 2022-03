Ucraina: bus portano aiuti umanitari,torneranno con profughi

(ANSA) - CUNEO, 07 MAR - Portano aiuti umanitari in Ucraina, tornando in Italia con i profughi in fuga dalla guerra. E' una rete inarrestabile di solidarietà quella costruita in pochi giorni nel Cuneese dall'associazione Sapori Reclusi in collaborazione con Banco Azzoaglio e Bus Company. Il primo mezzo è partito oggi, ma altri sono previsti nei prossimi giorni.

"Sono moltissime le persone che stanno aspettando di raggiungere i loro parenti in Italia. Per loro sono stati messi a disposizione, al momento, tre autobus che partiranno nei prossimi giorni. All'andata porteranno il materiale e al ritorno consentiranno a molte persone di rientrare al sicuro in Italia", spiega Sapori Reclusi. "Siamo felici che i nostri collaboratori sposino queste importanti cause, ringraziamo tutta la rete di aiuti e le migliaia di persone che hanno bussato alla porta delle nostre filiali per donare beni di prima necessità e farmaci", aggiunge il direttore generale di Banco Azzoaglio, Carlo Ramondetti.

Per contribuire a far crescere questa rete di solidarietà è possibile effettuare una donazione al conto corrente dedicato intestato a Sapori Reclusi Associazione culturale - FREE UKRAINE; Iban: IT75L0617046320000001622058. (ANSA).