Servizio di emergenza sanitaria 118 compie trent'anni

(ANSA) - TORINO, 07 MAR - Il 118 di Città Metropolitana di Torino partecipa alla ricorrenza del trentennale di istituzione del servizio di emergenza sanitaria territoriale.

"Da 30 anni con voi. Non siete soli, noi ci siamo sempre", lo slogan riportato sul logo dell'anniversario. Perché da trent'anni, dietro le sirene delle ambulanze, ci sono tanti professionisti medici e infermieri, volontari soccorritori che ogni giorno, soccorrono e salvano i cittadini che, in urgenza, hanno bisogno che il Sistema sanitario li prenda in carico, subito, in pochi minuti. (ANSA).