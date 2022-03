Lavoro: 'Cambiamente',progetto per avvicinare studenti a pmi

(ANSA) - TORINO, 07 MAR - Prende il via oggi a Torino, nei locali del Talent Garden Fondazione Agnelli, CambiaMente, la prima edizione di un innovativo progetto che ha l'obiettivo di valorizzare le pmi del Piemonte e rafforzare il loro legame con i giovani neolaureati in cerca di una prima esperienza lavorativa. Da un'idea di Tacoma Consulting, società di consulenza strategica creata da Stefano Davanzo e Riccardo Malsente, CambiaMente è un'iniziativa sociale volta ad agire proattivamente per colmare il gap tra le pmi e la Generazione Z.

Un percorso formativo - completamente gratuito - di accompagnamento dei giovani nella transizione dal mondo dello studio al mondo del lavoro, che darà la possibilità di inserimento e di colloqui one-to-one con ben 12 aziende. Il progetto pilota in partenza a Torino è pensato per 12 ragazzi, con età tra i 22 e i 25 anni, ha una durata di 3 mesi e si concluderà a fine maggio.

Il percorso dei ragazzi è composto da un bootcamp iniziale (una vera e propria prova iniziatica), seguito da 6 giornate di formazione relativa alle soft skills necessarie per il mondo del lavoro, intervallate da masterclass pratiche. Al termine del percorso, durante il quale i ragazzi si cimenteranno in lavori individuali e di gruppo sui quali verranno valutati, verrà organizzata una sessione di colloqui one-to-one per il possibile inserimento dei ragazzi presso le aziende con modalità da concordare. A questa prima edizione parteciperanno Crosa, Banca Cassa di Risparmio di Savigliano, Trucco Tessile, Ascensori Rossini, Joinfruit, Spintech Group, Saet Emmedi, Bertola1946, Yegi, Distribus, TrafficLab. L'obiettivo è portare il progetto anche al di fuori del Piemonte, in Toscana a e Lombardia.

